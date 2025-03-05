Жители Солнечногорска отправили более полутонны гумпомощи детям Донбасса
Более 500 килограммов гуманитарной помощи отправили из Солнечногорска для детей на Северодонецком направлении Луганской области. Волонтеры доставят им канцелярию, книги, тетради, игрушки, развивающие игры, рюкзаки и многое другое.
160 коробок со всем необходимым привезут в школы, реабилитационные и детские центры Булгаковки, Варваровки, Голубовки, Рубежного и Кременной.
«Помощь бойцам СВО, жителям новых территорий и, в особенности, детям, стала нашей доброй традицией. Большой сбор подготовили специально для школ, детских и реабилитационных центров. Рубежное и Кременная — территория в „красной зоне“, там идут боевые действия. Туда можно проехать только со специального разрешения. Нас будут встречать и сопровождать под конвоем в самые горячие точки», — рассказала помощник по безопасности главы Солнечногорска Ирина Казанская.
В сборе участвовали сотни людей: сотрудники администрации, депутаты, волонтеры движения «Женский эскадрон», предприниматели и просто неравнодушные жители округа.
«Солнечногорск постоянно оказывает поддержку бойцам, жителям, детям в зоне специальной военной операции и на приграничных территориях. За прошлый год мы отправили почти 600 тонн гумпомощи, а в этом году намерены двигаться в том же темпе», — отметил заместитель главы округа Максим Барков.
Каждый может внести свой посильный вклад в помощь бойцам, их родственникам, жителям новых территорий. Сделать это можно в волонтерских и общественных организациях округа, а также в Едином центре поддержки и оказания юридической помощи участникам СВО. Он расположен в Солнечногорске на улице Красной, дам 22а, первый этаж.