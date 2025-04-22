Жители Солнечногорска напишут «Диктант Победы» 26 апреля

Жители Солнечногорска присоединятся к международной исторической акции на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы». Тестирование пройдет на 20 площадках 25 апреля.

Акция проводится по всей России и во многих странах мира уже в седьмой раз. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов за 45 минут. В этом году часть заданий будет посвящена специальной военной операции.

Ознакомиться с полным списком площадок, а также пройти тестирование онлайн можно на официальном сайте проекта.

«Это хорошая возможность вспомнить события Великой Отечественной войны, подвиги наших героев и проверить свои знания истории. Приходите всей семьей, приглашайте друзей и знакомых — давайте вместе еще раз вспомним о подвиге нашего народа и передадим эту память следующим поколениям», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Написать «Диктант Победы» смогут все желающие независимо от возраста и гражданства. Начало в 12:00.