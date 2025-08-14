Жители Шатуры отправят автотехнику бойцам СВО

Автотехнику отправят на передовую из Шатуры. Крупную партию гуманитарной помощи вновь собрали в округе.

Посылку отправят на сватовское направление. Туда направятся сразу несколько машин.

Это болотоход, на котором можно вывозить раненых, доставлять провизию и боеприпасы. Также это тягач «Урал» и УАЗ, в которые дополнительно загрузят стройматериалы, матрасы и генераторы.

Кроме того, военнослужащим отправят мотоцикл «Днепр» и питбайк. Они также необходимы для выполнения боевых задач.

«Уверен, наши машины сослужат отличную службу бойцам и не раз выручат в трудную минуту. Благодарю председателя Совета депутатов Дмитрия Янина за организацию этой отправки и всех тех, кто продолжает участвовать в сборе и доставке гуманитарных конвоев», — прокомментировал глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.