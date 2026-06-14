Жители Серпухова сплели маскировочные сети для бойцов СВО

В Ступино на стадионе «Темп» в Парке культуры и отдыха имени Николая Островского 12 июня стартовала акция по массовому плетению маскировочных сетей. Более 400 человек одновременно приступили к изготовлению сетей для участников специальной военной операции.

В акции приняли участие волонтеры, представители молодежных и общественных организаций, участники гуманитарных миссий, добровольческих объединений и жители Подмосковья. Фиксация рекорда осуществлялась комиссией с проведением официальных замеров, фото- и видеофиксацией результата. Основной показатель — общая площадь изготовленных сетей.

«Россия у нас одна, и забота о ней начинается с конкретных дел. В Ступино сотни людей объединились ради поддержки наших военнослужащих. Это еще одно доказательство того, что традиции трудовой доблести, которыми славится наш город, живы и сегодня. Когда каждый вносит свой вклад в общее дело, рождаются не только рекорды, но и настоящая сила народного единства. Уверен, что этот день войдет в историю не только благодаря рекорду, но и благодаря атмосфере сплоченности и поддержки, которую мы здесь видим», — сказал депутат Государственной Думы Александр Коган.

Организаторы отметили, что проект направлен на развитие добровольческого движения, поддержку участников СВО, патриотическое воспитание молодежи и укрепление традиций гражданского участия.

Руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой гвардии» Диана Алумянц отметила, что в их центрах плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь, готовят сухие супы и каши для бойцов. Активисты регулярно выезжают в новые и приграничные регионы. Этой весной они доставили гумпомощь и технику военнослужащим в Курской области. Особенно ценно, что в День России около 400 человек решили провести праздник здесь, поддержав наших бойцов, добавила она. Для многих помощь фронту давно стала частью жизни.