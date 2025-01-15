Жители Серпухова собрали очередную партию гумпомощи для бойцов СВО

Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Серпухове продолжает активно оказывать помощь участникам специальной военной операции. Партию гуманитарного груза вручили супруге бойца Надежде.

Неравнодушные жители и организации муниципалитета собрали необходимые на фронте вещи: оборудование, медикаменты, инструменты и сухой паек. В ближайшее время гуманитарный груз отправят под Луганск, где его получит муж Надежды и его боевые товарищи.

Сотрудники центра во время встречи с Надеждой также обсудили важные вопросы, включая возможность оказания содействия в повышении квалификации супруги бойца СВО.

Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей ежедневно делает все возможное для того, чтобы семьи защитников Отечества чувствовали заботу и поддержку, а также получали помощь в решении различных проблем, в том числе переобучении и трудоустройстве.