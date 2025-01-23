Жители Серпухова собрали очередную партию гуманитарного груза для бойцов СВО

Жители Пущина, Большого Грызлова, Липиц, СНТ «Волга», СКБ «Везем сети», дети, родители и педагоги пущинских школ отправили участникам специальной военной операции гуманитарную помощь. Она предназначалась для военнослужащих на Курском направлении.

Гуманитарный груз доставили участник СВО, член «Боевого братства» Евгений и житель Пущино Александр. В посылках находились маскировочные сети, окопные свечи, медикаменты, колеса, термобелье и термоодеяла, сухой душ, влажные салфетки и полотенца, а также письма с теплыми словами и пожеланиями для защитников Отечества.

Бойцам также передали связанные пожилой женщиной по имени Равия носки. В изделия была вложена записка со словами «Солдаты, приезжайте живыми, здоровыми». Эта партия теплых вещей стала последним подарком участникам СВО от Равии — она скончалась на 78-м году жизни.

Руководитель волонтерского объединения «Дорогами добра» Светлана Уграицкая поблагодарила всех, кто принял участие в подготовке этой поездки. «Все было собрано оперативно, с заботой и вниманием», — отметила она. Транспортные расходы оплатили Пущинское отделение «Боевого братства» и неравнодушные жители муниципалитета.