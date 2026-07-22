Жители Серпухова отправят 150 кг гуманитарной помощи в Курскую область

Очередную партию гуманитарного груза собрали для участников специальной военной операции в Центре по профориентации и трудоустройству в Серпухове. Более 150 килограммов гумпомощи отправят в начале августа в Курскую область.

Сбор организовала директор Центра по профориентации и трудоустройства молодежи Надежда Еремина. В работе активно участвовали волонтеры и молодежь. В состав партии вошли маскировочные сети от центра «Добродел», газовые баллоны, медикаменты, средства гигиены, продукты и вода.

Во время сортировки посылок к активистам присоединился участник СВО, который сейчас находится в краткосрочном отпуске. Боец рассказал, как важна для защитников каждая весточка из дома и помог с отгрузкой коробок в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей.

«Помощь на передовую идет постоянно: в ней также участвуют около 20 волонтерских организаций, социальные учреждения и предприятия, неравнодушные жители. Дети пишут письма, взрослые формируют грузы. Наш долг — поддерживать эту связь», — подчеркнул руководитель муниципалитета Алексей Шимко.