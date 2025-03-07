Жители Серпухова отправили очередную партию гумпомощи бойцам СВО

Жители муниципалитета оказывают поддержку военнослужащим с первых дней начала специальной военной операции. Активно участвуют в сборе и доставке гуманитарных грузов на фронт ветераны пограничной службы.

В этот раз ветераны пограничных войск доставят в зону СВО 12 тонн груза. География пути обширна: от Валуек до Херсона.

Добровольцы собрали все самое необходимое для бойцов: маскировочные сети, медикаменты, продукты питания, белье и мебель для госпиталей, тренажерные аппараты для реабилитации военнослужащих и, конечно, письма с теплыми словами и пожеланиями вернуться домой с победой.

«Сплоченность и отзывчивость жителей позволили создать крепкую поддержку для участников спецоперации. Этот надежный тыл наравне с военнослужащими ежедневно приближает Победу!» — подчеркнула заместитель главы городского округа Татьяна Орлова.