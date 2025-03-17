Жители Щелкова собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

В округе завершилась очередная благотворительная акция, направленная на поддержку военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Благодаря неравнодушию жителей и слаженной работе организаторов, удалось собрать более полутора тонн ценного груза, в числе которого медикаменты, продукты питания длительного хранения, перевязочные материалы, средства личной гигиены и другие необходимые предметы.

Особое внимание к инициативе проявил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков, который лично участвовал в процессе сбора и погрузки гуманитарной помощи. Собранная помощь была доставлена в региональный логистический центр, откуда груз будет распределен по подразделениям.

После отправки гуманитарного конвоя Андрей Булгаков выразил благодарность всем, кто не остался в стороне.

«Отправили очередную машину гуманитарной помощи нашим бойцам на передовую. Благодарю всех жителей, которые приняли участие в сборе, а также наших волонтеров. Вы делаете то, что действительно важно!», — добавил Андрей Булгаков.