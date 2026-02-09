Жители Щелкова написали письма бойцам СВО

В парке «Детский городок» развернулась акция, объединившая сердца сотен людей разных поколений. Дети и взрослые собрались, чтобы выразить свою поддержку и благодарность военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции.

Участники приносили свои послания, наполненные добрыми пожеланиями, словами признательности за мужество и отвагу.

«Каждый мог написать свое письмо, вложив в него частичку своей души. Но на этом проявление заботы не заканчивалось: здесь же, на специальных столах, развернулась мастерская по изготовлению окопных свечей ручной работы. Эти маленькие, но жизненно важные источники тепла и света, сделанные с любовью и старанием, станут настоящим подспорьем на передовой», — поделились организаторы.

Традиция писать письма на фронт уходит корнями в годы Великой Отечественной войны, когда каждая весточка из дома была моральной поддержкой для солдата.