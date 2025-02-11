Жители Реутова собрали гуманитарную помощь для участников СВО

В Реутове набирает обороты благотворительная акция «Доброе дело для защитников Отечества», ставшая настоящим символом единения и поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Жители активно включились в сбор необходимых вещей и продуктов, чтобы внести свой вклад в помощь тем, кто сейчас находится на передовой.

В акции также принимают участие известные спортсмены. Так, футболисты команды «Приалит» и воспитанники спортивной школы Дмитрий Бушуев и Матвей Першин принесли в физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный в южной части Реутова, все самое необходимое для защитников.

Для удобства горожан пункты сбора помощи были организованы в северной и южной частях города. Жители округа приносят продукты питания с длительным сроком хранения, окопные свечи, теплые носки, средства личной гигиены и другие вещи.

Акция продлится до 12 февраля. Пункты приема открыты по адресам: ул. Южная, 5, Спортивная школа «Приалит», ул. Новая, 1а. Эти пункты работают ежедневно с 10:00 до 21:00. Также можно принести все необходимое в городские библиотеки на ул. Ленина, 2 и Юбилейный проспект, 38 со вторника по субботу с 11:00 до 19:00.

После завершения акции все собранные вещи и продукты будут упакованы и отправлены на сортировочный склад, а оттуда — прямиком на передовую, чтобы как можно скорее достичь своих адресатов.