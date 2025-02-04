Жители Раменского за год сплели более 550 маскировочных сетей для бойцов СВО

Волонтеры объединения «Очаг тепла» постоянно оказывают поддержку участникам СВО. Только за последний год силами трех основных мастерских связано более тысячи пар теплых носков и изготовлено более 550 маскировочных сетей.

Незаменимым и любимым помощником основатели Раменского волонтерского объединения называют Александра Наумова. На территории своего загородного дома на станке собственного производства мастер режет спанбонд — материал, который используют для изготовления маскировочных сетей. Волонтерам Александр поставляет готовые ленты, что значительно ускоряет процесс плетения.

Через руки мастера прошло порядка 100 рулонов. Ленты спанбонда развозят по разным мастерским объединения «Очаг тепла». Спанбонд закупают на собранные добровольцами средства. Забирать заказанный материал в Купавне тоже помогают неравнодушные люди.

Каждый месяц из мастерских в зону спецоперации отправляется гуманитарная помощь, принесенная участниками группы (медикаменты, вещи, средства личной гигиены и многое другое), а также детские письма и рисунки. За все время существования группы в зону проведения СВО передано более 30 тысяч окопных свечей.