Жители Раменского смогут принести гуманитарную помощь в три точки сбора

В округе продолжается гуманитарная акция «Доброе дело». Эта масштабная инициатива, организованная местным штабом «Волонтеры Подмосковья» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области, призвана собрать необходимые вещи и ресурсы для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

С целью создания максимального удобства для жителей округа, желающих внести свой вклад в благородное дело, организованы три стационарные точки сбора гуманитарной помощи, расположенные в разных частях округа.

Эти пункты, работающие по установленному графику, принимают необходимые вещи и предметы первой необходимости, которые затем направляются в единый координационный центр для дальнейшей обработки и доставки адресатам. Каждый житель округа может обратиться в одну из следующих точек сбора в указанные часы работы: отдел досуговой деятельности «БУДУЩЕЕ», расположенный по адресу: улица Зои Космодемьянской, дом № 16. Этот пункт приема гуманитарной помощи открыт для всех желающих в будние дни с 12:00 до 17:00. Раменский молодежный центр, находящийся по адресу: улица Народное Имение, дом № 6А, на территории стадиона «Сатурн». Этот пункт работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00. Отдел досуговой деятельности «ЮНОСТЬ», расположенный в поселке Электроизолятор по адресу: дом № 52. Этот пункт принимает гуманитарную помощь с понедельника по пятницу с 12:00 до 18:00.

Весь гуманитарный груз, собранный в указанных точках сбора, будет направлен в ресурсный центр, расположенный в Одинцовском городском округе.