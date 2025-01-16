Жители Пущино отправили очередную партию гумпомощи в Луганскую область

Жители поселка Рубежный накануне Нового года попросили о доставке в пункт временного размещения ряда медикаментов. Среди нуждающихся в лекарствах были люди пожилого возраста.

Многие жители, бизнесмены и волонтеры Пущино откликнулись на запрос из Рубежного. Были закуплены лекарственные препараты, в том числе и те, которые необходимы именно людям старшего поколения. Помощь в закупке важнейших медикаментов оказала также компания «Дорофарм».

Партия гуманитарной помощи, которую доставят в Рубежный, также включает предметы первой необходимости, одежду и продукты питания.

Ранее Пущинское отделение «Боевого братства» и городские предприниматели организовали благотворительный проект «Подари праздник». Клиенты сервиса по доставке еды при онлайн-заказе вносили сумму, которая шла на организацию праздничного стала в дни рождения детей бойцов СВО.