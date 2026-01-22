Жители Приморья передали бойцам в зону СВО две тонны гуманитарного груза

Волонтеры доставили в зону спецоперации гуманитарную помощь, которую собрали жители Приморья. Они передали продукты, теплые вещи, маскировочные сети, автошины, сухой душ, окопные свечи и другие необходимые предметы.

Пункт «Находка V123Z» отправил почти две тонны груза для бойцов 83-й отдельной гвардейской бригады ВДВ. К сбору присоединились местные отделения общества инвалидов и совета ветеранов МВД, волонтерские группы «Сердце тыла» и «Находка 125», а также дальневосточное представительство ООО «Модуль».

Дети и воспитатели детских садов сделали бойцам особый подарок — они направили письма, в которых пожелали военным здоровья и скорейшего возвращения домой.

Ранее гуманитарную помощь для солдат собрали в Мытищах. Клуб «Активное долголетие» и неравнодушные жители передали в ЛНР теплые носки, партию тепловизионных одеял и комплекты маскировочных плащей. Депутат Григорий Шаповалов выразил надежду, что теплые вещи согреют военных и напомнят им о доме.