Жители Подольска станут волонтерами на «Интервидении-2025»

Шесть подольчан прошли финальный этап отбора и станут волонтерами на международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025». Чтобы попасть в команду из 490 добровольцев, каждый подал заявку на портале «Добро.рф», прошел серьезный отбор и специальное обучение.

Одна из волонтеров — Виолетта Спыну, многодетная мама четверых детей, супруга участника СВО, руководитель благотворительного фонда «Герой нашего времени», организатор акций по сбору и доставке гуманитарной помощи в зону СВО, а также член Комитета семей воинов Отечества в Подольске.

Недавно Виолетта, как и другие участники, получила экипировку — серебристую светоотражающую ветровку, кепку, сумку и футболку.

С волонтерами встретились и пожелали им успеха первый заместитель министра информационной политики Московской области Ольга Гребенщикова и заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов.