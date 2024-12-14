Жители Подольска собрали около 120 коробок гумпомощи для бойцов СВО

Порядка 120 коробок гуманитарного груза собрали неравнодушные жители микрорайона Климовск городского округа Подольск для участников специальной военной операции. Посылки отправят в мотострелковый полк и полевой госпиталь.

Галина Никитина, Клара Шишова, Наталья Васильева из Климовска, а также прихожане храма из села Коледино и председатель совета ветеранов Климовского штамповочного завода Ольга Кузнецова подготовили для защитников продукты питания, лекарства и теплые вещи. Коробки с гуманитарной помощью передадут бойцам из мотострелкового полка и раненым, находящимся в полевом госпитале.

«Мы не можем остаться равнодушными. Микрорайон Климовск всегда был дружным, и мы хотим сделать ребятам подарок на Новый год», — рассказала Ольга Кузнецова.

Активным жителям Подольска вручили грамоты Совета депутатов округа за регулярную помощь военнослужащим. Каждый два месяца ветераны Климовска организовывают для защитников такие сборы.