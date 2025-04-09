Сегодня 09:57 Жители Подольска собрали гуманитарную помощь для вынужденных переселенцев 0 0 0 Фото: 360.ru Спецоперация

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Беженцы

Детско-юношеский оздоровительный центр «Мечта» в деревне Луковня, неоднократно признававшийся лучшим лагерем Подмосковья, с 2022 года работает как пункт временного размещения. Необходимые для беженцев вещи привезли неравнодушные жители Подольска.

В настоящее время в центре проживают более 150 вынужденных переселенцев из Курской области, Донецкой и Луганской народных республик. Таинственный незнакомец, поддержавший в их в трудную минуту, является местным предпринимателем. Идея оказать помощь жителям Курской области и Донбасса, временно проживающим на территории Подольска, нашла отклик и поддержку в администрации городского округа.

Детвора и взрослые с интересом рассматривали припасенные для них «подарки» и от души благодарили за поддержку. Особенную радость детям принесли новые ноутбуки, ведь сегодня без компьютера не обойтись. Цифровые домашние задания и дневники — все там. Так что учиться им теперь станет в разы комфортнее.

Кроме того, для эвакуированных из Курской области, ДНР и ЛНР жителей доставили демисезонные вещи, тонометры, а также необходимые в быту вещи и технику: чайники, обогреватели, утюги, гладильные доски. «Я посмотрела — там очень хорошие вещи. Приятно такое получить от незнакомых людей», — поделилась Настя из Курской области.