Жители Подольска собрали более 4 тонн гуманитарной помощи для бойцов СВО

Акция «С Новым годом, СВОи!» проходила в городском округе в течение четырех дней. Волонтеры, школьники и неравнодушные жители муниципалитета собрали за это время более 4 тонн гуманитарного груза для участников спецоперации.

В очередную партию, которую отправят в зону боевых действий, вошли строительные материалы, продукты, средства личной гигиены и другие необходимые военнослужащим вещи.

Работники чугунолитейного завода передали газовые баллоны, фонари, батарейки, скотч, теплые вещи и продукты.

Школьники организовали благотворительную распродажу сделанных своими руками сувениров. На вырученные средства ребята приобрели для участников СВО два генератора, тепловые пушки, 10 лопат, кирки и ломы, гвозди, теплоизоляционную пленку, шланги и резиновые сапоги.

В Подольске продолжает работать Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1, куда можно ежедневно привозить гуманитарную помощь для бойцов СВО.