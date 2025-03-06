Жители Подольска передали еще 2 партии гумпомощи бойцам СВО

Один гуманитарный груз предназначен для военнослужащих 2-й мотострелковой дивизии. Его уже через две недели доставит на Купянское супруга участника спецоперации Светлана.

В Волонтерском центре на улице Ульяновых для военнослужащих собрали маскировочные сети, буржуйки, строительные материалы, лопаты, бензопилу, саморезы, гвозди, газовые баллоны, утеплитель, спальные мешки и другие нужные на фронте вещи.

Светлана поблагодарила всех, кто участвовал в сборе гуманитарной помощи. «Мой муж со своими сослуживцами отстраивает новые позиции, поэтому им сейчас очень нужны отопительные приборы, булаты, стройматериалы, средства личной гигиены», — сказала она.

Еще одну партию груза получат бойцы, которые служат в Донецкой народной республике. Им передали шуруповерт, набор строительных инструментов, продукты питания и средства личной гигиены. Участие в сборе в рамках акции «Доброе дело» приняли ученики школ № 33 и 34, дошкольного отделения гимназии № 7 и других образовательных учреждений.