Жители Подольска отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО

Собранные подольчанами грузы доставили на Донецкое и Купянское направления. Необходимые участникам СВО вещи ежедневно поступают в волонтерский центр на улице Ульяновых.

Гуманитарный груз для военнослужащих на Донецком направлении собрала подольская благотворительная организация помощи детям-инвалидам «Радуга». В партию вошли маскировочные сети, бензопила, тепловизор, продукты и сладкие подарки к Новому году. Юные горожане передали участникам СВО рисунки и собственноручно изготовленные ладанки. Командир танковой бригады Илья в видеообращении поблагодарил за поддержку детей и взрослых.

Бойцу СВО в Сватово, который командует группой беспилотников, коллега передаст пленку, провода и маскировочные сети. «Мы часто отвозим посылки, помогаем, чем можем», — рассказал товарищ участника спецоперации.

Жительница Подольска Раиса, сын которой служит артиллеристом, отправила защитникам на Купянском направлении посылки с продуктами, средствами личной гигиены и пленкой для блиндажей.