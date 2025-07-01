Жители Подольска отправили 40 заявок для участия в проекте «Герои Подмосковья»

Участником регионального проекта «Герои Подмосковья» может стать любой боец специальной военной операции с высшим образованием и управленческим опытом. Для этого необходимо заполнить анкету, написать эссе, пройти тестирование и очное собеседование.

Одним из участников проекта стал руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО в Подольске Игорь Науменков. Он прошел путь от старшины до полковника, накопил колоссальный опыт в военном управлении. Ему присвоили звание «Почетный гражданин городского округа Подольск».

Проект «Герои Подмосковья» проходит по инициативе президента с марта 2024 года. Благодаря программе готовят кадры для государственной и муниципальной власти, выбирают кандидатов среди участников спецоперации. Среди общего количества заявок две тысячи отправили жители Московской области, около 500 — жители других регионов России.