Жители Павловского Посада передали автомобиль для бойцов СВО
Жители Павловского Посада 18 сентября передали в распоряжение 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВДВ грузовой автомобиль «КамАЗ». Техника крайне необходима на фронте для перевозки личного состава и грузов, эвакуации и решения других оперативных задач.
Председатель Совета депутатов Роман Тикунов поблагодарил за помощь Межрегиональный фонд поддержки ветеранов боевых действий и местного представителя фонда с позывным «Тафгай», а также демобилизованных земляков Василия и Олега, которые перегнали машину прямо в расположение части.
«Теперь этот автомобиль будет служить нашим бойцам на передовой», — сказал он.
Кроме того, земляки отправили в бригаду почти две тонны сладкой газировки — такие поставки для бойцов на передовой превращаются в настоящий праздник, когда в сложных условиях особенно не хватает сладкого.
«Важно, чтобы бойцы чувствовали заботу и знали, что дома о них помнят. Большое спасибо за эту помощь Илье Исаковичу — именно благодаря его поддержке удалось закупить и отправить такую большую партию», — сообщил Роман Тикунов.