Жители Павловского Посада передали автомобиль для бойцов СВО

Жители Павловского Посада 18 сентября передали в распоряжение 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВДВ грузовой автомобиль «КамАЗ». Техника крайне необходима на фронте для перевозки личного состава и грузов, эвакуации и решения других оперативных задач.

Председатель Совета депутатов Роман Тикунов поблагодарил за помощь Межрегиональный фонд поддержки ветеранов боевых действий и местного представителя фонда с позывным «Тафгай», а также демобилизованных земляков Василия и Олега, которые перегнали машину прямо в расположение части.

«Теперь этот автомобиль будет служить нашим бойцам на передовой», — сказал он.