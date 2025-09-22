Жители Павловского Посада отправят гуманитарную помощь для бойцов СВО

С 22 на 23 сентября из Павловского Посада отправится очередной гуманитарный конвой, наполненный заботой и поддержкой от жителей округа, в зону проведения специальной военной операции.

«Поездка — не просто доставка грузов. Это теплый привет из дома для наших ребят. Мы доставим адресную помощь более чем в тридцать подразделений, где служат бойцы, призванные от Павлово-Посадского военкомата. Маршрут пройдет через Курскую, Белгородскую, Харьковскую области и ЛНР», — сообщил председатель Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Роман Тикунов.

Особенностью этого гуманитарного конвоя является то, что каждая посылка сформирована на основе конкретных запросов от военнослужащих, что позволяет максимально удовлетворить их текущие потребности. Это результат взаимодействия между штабом по поддержке военнослужащих и самими бойцами, находящимися в зоне СВО.

Штаб по поддержке военнослужащих продолжает принимать запросы от военнослужащих и их семей, оказывая всестороннюю помощь и поддержку тем, кто в этом нуждается. Если близким военнослужащих требуется помощь или консультация, они могут обратиться по телефону: 8(916)712-05-45.