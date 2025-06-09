Жители Орехово-Зуевского округа отправили гумпомощь бойцам СВО

В Орехово-Зуевском городском округе была организована очередная акция по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих, которые держат оборону на Покровском направлении в рамках специальной военной операции. На этот раз отправленный груз включал ОСБ-листы, доски и строительный инвентарь — все необходимое для возведения надежных укрытий.
Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа Вячеслав Шаронов подчеркнул, что только объединив усилия, возможно оперативно и эффективно помогать ребятам в выполнении их боевых задач.
Ранее Вячеслав Шаронов вместе с социальным координатором Государственного фонда «Защитники Отечества» Юлией Дубининой передали гуманитарную помощь в госпиталь имени Вишневского. Груз содержал все необходимое для скорейшего выздоровления и комфортного пребывания военнослужащих, проходящих лечение после ранений.
Такая поддержка помогает укрепить боевой дух защитников и способствует успешному выполнению ими поставленных задач.
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