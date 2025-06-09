Жители Орехово-Зуевского округа отправили гумпомощь бойцам СВО

В Орехово-Зуевском городском округе была организована очередная акция по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих, которые держат оборону на Покровском направлении в рамках специальной военной операции. На этот раз отправленный груз включал ОСБ-листы, доски и строительный инвентарь — все необходимое для возведения надежных укрытий.