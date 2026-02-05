Жители Одинцова провели акцию в поддержку участников СВО

В Одинцовском округе продолжается очередная акция «Доброе Дело — нашим защитникам», направленная на сбор помощи для военнослужащих и мирных жителей в зоне Специальной военной операции. Все необходимые товары можно принести в Одинцовский пункт сбора гуманитарной помощи в будни.

Необходимые товары, которые можно принести в пункт сбора: генераторы дизельные (любых мощностей), портативные плиты (газовые, электрические), спальные мешки, теплоизоляция в рулонах (утеплитель), газовые баллончики. Также принимают одеяла, подушки, перчатки (строительные, тактические, обычные), балаклавы.

В числе необходимого также продукты питания, консервы, крупы, чай, а также средства гигиены, бинты, моющие средства. С полным списком можно ознакомиться на сайте администрации Одинцовского городского округа.

Все необходимое можно принести в будни с 9:00 до 18:00 по адресу: Одинцово, улица Маршала Жукова, 26 (по предварительной записи по телефону: +7 980 169-01-66. Акция продлится до 13 февраля включительно.