Жители Одинцова передадут гражданское оружие для бойцов СВО

Отдел лицензионно-разрешительной работы по Одинцовскому району Главного управления Росгвардии по Московской области информирует о том, что владельцы гражданского оружия могут передавать его для нужд специальной военной операции в территориальные органы Росгвардии. При этом владельцу оружия необходимо написать заявление о добровольной сдаче на уничтожение.

В случае пригодности оно будет использовано для нужд спецоперации. Предварительная запись на передачу не нужна. У владельца попросят предъявить паспорт и разрешение. Оружие должно быть исправным.

Наиболее востребованным для использования выступает отечественное и иностранное огнестрельное гладкоствольное многозарядное оружие калибров 12/70 и 12/76, а также огнестрельное нарезное длинноствольное оружие отечественного или иностранного производства.

Вместе с тем, граждане, являющиеся собственниками огнестрельного оружия, имеют право самостоятельно обратиться с вопросом о пожертвовании оружия в воинские части и организации Министерства обороны Российской Федерации с предварительным уведомлением Росгвардии по месту выдачи разрешения на хранение или хранение и ношение оружия.