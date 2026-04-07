Жители Ногинска передали оборудование бойцам СВО

Инструкторы «Дома СВО» города Ногинск вместе с волонтерами и добровольцами вернулись в Богородский округ, из очередной командировки. В рамках гуманитарной миссии военнослужащим привезли и передали собранную помощь от главы Богородского округа Игоря Сухина и неравнодушных жителей муниципалитета.

В течение нескольких дней специалисты вместе с группой волонтеров находились в гостях у 4-й Отдельной мотострелковой бригады. В частности, бойцам передали очень редкое дорогостоящее оборудование для разведчиков. Оно позволит значительно повысить эффективность выполнения задач в условиях сложной оперативной обстановки, обеспечивая более точное и своевременное получение информации о противнике.

Участники встречи обменялись опытом работы. Гости приняли участие в обучающем процессе молодых пилотов БПЛА и новобранцев, а также побывали на полигоне, где тренируются штурмовики.

Командировка стала возможна благодаря поддержке главы Богородского округа. В декабре 2025 года Игорь Сухин подписал соглашение о шефских связях с 4-й гвардейской мотострелковой бригадой имени Георгия Победоносца, где героически сражаются, в том числе, и ногинчане. Документ закрепляет постоянное взаимодействие и поддержку.