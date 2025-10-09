Жители Наро-Фоминского округа отправили партию гумпомощи бойцам СВО

Предприниматели и неравнодушные жители муниципалитета собрали все необходимое для защитников на передовой. Машина доставит гуманитарный груз на Бахмутское направление.

Партия была сформирована по конкретным запросам участников спецоперации. В нее вошли дизельные генераторы и бензопилы, дневные камеры и огнетушители, цифровые рации и аккумуляторы, маскировочные сети для осенне-зимнего периода, технические масла, газовые баллоны, канистры. Бойцы также получат средства гигиены, лекарства и теплые вещи, особенно необходимые на фронте в холодный период.

Кроме того, в Наро-Фоминске продолжает функционировать пункт сбора помощи для военных и их семей. Горожане могут приносить консервы, сухофрукты, сладости, а также средства гигиены и другие необходимые вещи. Пункт находится по адресу: город Наро-Фоминск, улица Ленина, дом № 25б, Молодежный комплексный центр. Приносить помощь можно ежедневно с 09:00 до 18:00.