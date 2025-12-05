Жители Можайского округа передали новую партию гумпомощи бойцам СВО

В состав посылок вошли порядка 26 комплектов термобелья и более 500 пар теплых носков, 10 коробок молока местного производства, много сладостей и душевные письма для бойцов с теплыми пожеланиями. Студенты из Можайского техникума сшили русско-народных кукол, а некоторые жители изготовили новогодние украшения.

Передачу груза организовала и лично сопровождала социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова. Она поблагодарил всех, кто принял участие сборе помощи — школьников, студентов, неравнодушных жителей, старост населенных пунктов и директора завода стерилизованного молока «Можайский».

«Этот груз стал возможен только благодаря общим усилиям. Спасибо вам за ваше большое сердце и реальную поддержку наших защитников», — сказала Галина Аксенова.

В госпиталь по традиции отправится и творческий коллектив «Калинка», который выступит перед военнослужащими с концертом.