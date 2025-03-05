Жители Можайска привезли партию гумпомощи в госпиталь в Краснознаменске

Поездка в военный госпиталь для можайской делегации стала уже третьей. Организаторы акции тесно сотрудничают с руководством медицинского учреждения и привозят самое необходимое для раненых бойцов СВО.

В состав делегации вошли заместитель главы округа Елена Заболотная, руководитель «Союза женщин России» Елена Прокутина, координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова, ветеран боевых действий, депутат Александр Князев и директора местных школ.

Переданный груз занял несколько десятков коробок. В него вошли средства личной гигиены, белье, утепленные чехлы, а также письма и «Ангелы Победы» от можайских школьников. Пироги и блины приготовили для бойцов матери погибших участников СВО. 1000 пар носков передала депутат областной думы Татьяна Сердюкова.

Для поднятия духа бойцов на сцене выступили можайский творческий коллектив «Калинка» и солист Денис Протасевич. Глава Краснознаменска Владимир Пирогов вручили делегации из Можайска благодарности за оказанную помощь.