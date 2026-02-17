Жители Можайска передали гуманитарную помощь участникам СВО

В Можайском округе к сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции присоединились воспитанники детского сада. Коллектив, родители и дети дошкольного отделения № 5 школы «Гармония» организовали комплексный сбор необходимых грузов для защитников.

Участие в акции стало по-настоящему общим делом: инициативу поддержали не только сотрудники учреждения, но и семьи воспитанников. Вместе они собрали продукты питания длительного хранения, теплые вещи, средства личной гигиены, а также медицинские принадлежности, необходимые в полевых условиях и госпиталях.

Собранный груз разделят на две части. Одна отправится непосредственно в зону проведения СВО — для поддержки бойцов на передовой. Другая будет доставлена в госпиталь в Краснознаменск, где проходят лечение и реабилитацию военнослужащие.

«Выражаю огромную благодарность коллективу, родителям и детям дошкольного отделения № 5. Такая поддержка — от самых маленьких можайцев — очень ценна. Часть помощи совсем скоро отправится на фронт, а другую часть мы передадим в госпиталь в Краснознаменск, где сейчас лечатся наши ребята. Спасибо за неравнодушие и огромные сердца! Вместе мы сила!» — поделилась Галина Аксенова, социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества».