Жители Можайска отправили новогодние подарки жителям Курской области

Фото: Телеканал «360»

Большая партия гуманитарной помощи от Можайского городского округа отправилась в Курскую область. Внутри коробок, помимо провизии и других необходимых вещей для бойцов, находятся еще и подарки к празднику

К сбору новогодних сладких подарков присоединились все неравнодушные люди, в том числе учащиеся образовательных комплексов и их родители, учителя, спортсмены, работники разных учреждений. Кроме посылок, люди приносили письма с пожеланиями и поздравлениями. Собирали их в специальный почтовый ящик Деда Мороза.

Ценный груз от можайских Деда Мороза и его внучки Снегурочки был передан их коллегам — волшебникам из Курской области.

Ранее в можайской школе «Гармония» прошла благотворительная акция «Щедрый вторник». Ученики собрали средства на новогодние подарки участникам специальной военной операции.

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