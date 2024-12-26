Жители Можайска отправили новогодние подарки жителям Курской области

Большая партия гуманитарной помощи от Можайского городского округа отправилась в Курскую область. Внутри коробок, помимо провизии и других необходимых вещей для бойцов, находятся еще и подарки к празднику

К сбору новогодних сладких подарков присоединились все неравнодушные люди, в том числе учащиеся образовательных комплексов и их родители, учителя, спортсмены, работники разных учреждений. Кроме посылок, люди приносили письма с пожеланиями и поздравлениями. Собирали их в специальный почтовый ящик Деда Мороза.