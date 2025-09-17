Жители Лыткарина собрали гуманитарную помощь для госпиталей ДНР и ЛНР

Жители округа продемонстрировали свою отзывчивость и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Недавно из Лыткарина был отправлен гуманитарный груз, предназначенный для поддержки местного бойца с позывным Кот, участвующего в специальной военной операции.

Организация сбора и доставка груза стали возможны благодаря активному участию сотрудников пожарной части округа. Кроме того, жители Лыткарина собрали и передали гуманитарную помощь в три госпиталя, расположенных в Донецке и Луганске, где проходят лечение раненые военнослужащие и мирные жители. Эта помощь включает в себя медикаменты, перевязочные материалы и предметы первой необходимости.

«Кроме того, лыткаринцы поддержали бойцов Тэда и Тренера, передав им помощь», — сообщили в администрации округа.

Еще одним значимым мероприятием стала поездка представителей общественности Лыткарина на торжественный выпуск состава «92 отдельного батальона резерва офицерского состава». В рамках этой поездки выпускникам батальона был передан гуманитарный груз, часть которого будет направлена непосредственно в зону проведения специальной военной операции для поддержки офицеров, находящихся на передовой, а другая часть будет использована в процессе обучения и подготовки новых офицеров и курсантов, пополняющих ряды российской армии.