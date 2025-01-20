Жители Лосино-Петровского собрали очередную партию гумпомощи для бойцов СВО

Участники СВО из Лосино-Петровского городского округа, которые приехали с фронта в отпуск, обратились с просьбой собрать продукты и теплые вещи в общественную приемную «Единой России». Сбор гуманитарного груза организовали в рамках акции «Добрые дела».

Инициативу поддержать защитников Отечества проявили исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Вячеслав Градин и депутат окружного совета Гузаль Данилова.

В партию гуманитарной помощи, собранную неравнодушными жителями Лосино-Петровского, вошли теплые вещи, способные защитить от суровых погодных условий, а также разнообразные сухие пайки, представляющие собой важнейший источник питания для бойцов СВО.

«Эти вещи и продукты питания крайне необходимы для поддержания жизнедеятельности и морального духа наших воинов, которые каждый день рискуют своей безопасностью ради нашего спокойствия и мирного неба над головой», — отметила Гузаль Данилова.