Жители Лосино-Петровского передали ранцевые огнетушители бойцам СВО

Жители муниципалитета оказывают поддержку военнослужащим с самого начала специальной военной операции. Заместитель главы округа Валентина Тропанец передала ранцевые огнетушители РП-18 «Ермак» бойцу батальона 1854 группировки войск «Днепр».

Ранее от мобилизованного из Лосино-Петровского округа участника СВО поступил запрос о нехватке специального оборудования для оперативного устранения возгораний и недопущения потерь. На просьбу откликнулись неравнодушные жители муниципалитета, и необходимые ранцы удалось своевременно приобрести.

На фронт также передали антидроновые одеяла, изготовленные волонтерами организации «Тыл добра». Такие одеяла необходимы бойцам для укрытия, они отражают волны тепловизора и делают невидимым человека или технику, которые находятся под ними.

На встрече боец поблагодарил за помощь и рассказал о службе в зоне проведения специальной военной операции. В ближайшие дни он возвращается на фронт.

Валентина Тропанец также выразила благодарность всем, кто принимал участие в сборе необходимой помощи.