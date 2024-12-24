Жители Лосино-Петровского отправили очередную партию гумпомощи бойцам СВО

Волонтеры, активисты и неравнодушные жители города постоянно участвуют в акциях, направленных на поддержку участников специальной военной операции. Очередной гуманитарный груз был собран для военнослужащих, дислоцированных в Белгородской области.

Мать одного из бойцов СВО обратилась в местное отделение партии «Единая Россия». Она попросила помочь со сбором и отправкой продуктов и других необходимых вещей для сына и его товарищей, которые защищают в Белгороде границы России.

Сторонники партии, сотрудники администрации городского округа и активисты не остались в стороне и помогли собрать и сформировать посылки для участников СВО. Гуманитарный груз был отправлен на фронт, чтобы поддержать силы и боевой дух защитников Отечества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.