Жители Лобни собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

Сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции продолжается в городском округе. В различных акциях участвуют волонтеры, школьники и педагоги, члены «Боевого братства» и неравнодушные жители Лобни.

Педагогами, родителями и ученики школы № 9 организовали на прошлой неделе ежегодную благотворительную ярмарку «От сердца к сердцу». На собранные деньги были приобретены тактические костюмы, обувь и укрывные материалы для бойцов СВО.

Сбор гуманитарной помощи для военнослужащих также прошел в школе № 10. Педагогам, школьникам, их родителям и жителям микрорайона Катюшки помогали в организации сбора и сортировке продуктов по коробкам участники «Движения первых».

Члены местного отделения «Боевого братства» собрали и отправили на фронт крупную партию гуманитарного груза. В акции приняли участие жители и организации Лобни. Бойцам доставили строительные материалы и инструменты, предметы гигиены и обихода, тактическую обувь, продукты питания, а также машину грузоподъемностью 20 тонн.

Активисты благотворительного центра «Свечной блиндажик» при содействии Общественной палаты и ветеранских организаций города передали участникам СВО медикаменты, теплые вещи предметы первой необходимости и продукты длительного хранения. Кроме того, бойцы получат письма и открытки от школьников, волонтеров и просто неравнодушных горожан.