Жители Лобни отправили очередную партию гумпомощи бойцам СВО

Глава города Анна Кротова, ее заместители, депутаты и волонтеры испекли для военнослужащих блины — традиционное масленичное угощение. Молодежный лофт в лесопарке на несколько часов превратился в центр кулинарного творчества. Участники акции не только удивляли мастерством выпечки, но и делились рецептами и семейными историями. Все желающие смогли принять участие в плетении маскировочных сетей, станок для изготовления которых постоянно находится в молодежном центре.

Сопровождать гуманитарный груз, как всегда, будут волонтеры. Член Общественной палаты Лобни Артур Апатов ездит в зону боевых действий с самого начала специальной военной операции. И каждый новый рейс для него — очередная возможность поддержать земляков.