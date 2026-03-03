Жители Лобни отправили очередную партию гумпомощи бойцам СВО
Отправку приурочили сразу к двум праздникам — Дню защитника Отечества и Масленице. Поэтому и подарки для участников спецоперации приготовили соответствующие.
Глава города Анна Кротова, ее заместители, депутаты и волонтеры испекли для военнослужащих блины — традиционное масленичное угощение. Молодежный лофт в лесопарке на несколько часов превратился в центр кулинарного творчества. Участники акции не только удивляли мастерством выпечки, но и делились рецептами и семейными историями. Все желающие смогли принять участие в плетении маскировочных сетей, станок для изготовления которых постоянно находится в молодежном центре.
Сопровождать гуманитарный груз, как всегда, будут волонтеры. Член Общественной палаты Лобни Артур Апатов ездит в зону боевых действий с самого начала специальной военной операции. И каждый новый рейс для него — очередная возможность поддержать земляков.
«Надо помогать, потому что ни в коем случае нельзя оставаться в стороне. Ребята очень-очень ждут нас, действительно, эта помощь для них очень важна, потому что все-таки посылки-то отправляют родные», — сказал Артур Апатов.
Чтобы блины доехали свежими, их надежно упаковали. Как, впрочем, и все, что приносят в центр поддержки участников СВО неравнодушные горожане. Помимо выпечки, жители собрали для бойцов квадрокоптеры, тепловые пушки, генераторы, медикаменты и теплую одежду.
Гуманитарный груз из Лобни отправляется в зону специальной военной операции как минимум раз в месяц. В коробках — не только предметы первой необходимости, но и детские поделки, рисунки и, конечно, письма со словами поддержки. На этот раз ребята получат еще и видеопослание с поздравлениями и пожеланиями скорейшего возвращения.