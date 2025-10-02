Жители Ленинского округа отправили партию гумпомощи бойцам СВО

Фото: Пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Очередной гуманитарный груз адресован военнослужащим 47-й танковой дивизии. Партию предметов первой необходимости доставят бойцам  СВО на передовую.

По просьбам защитников, в состав гуманитарного груза вошли маскировочные сети, сварочные аппараты, бензиновые генераторы, гвозди, сетка-рабица, газовые баллоны, термоодеяла, масло для бензопил и другие вещи для обустройства быта и укрепления позиций.

В сборе гуманитарной помощи участвовали администрация Ленинского округа, волонтерские организации, депутаты и неравнодушные жители, которые оперативно откликнулись на просьбу участников СВО.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов подчеркнул, что помощь военнослужащим и их семьям будет оказываться и дальше. «Это наш гражданский долг перед теми, кто защищает нашу страну, наше спокойствие и благополучие. Мы не дадим им остаться наедине с трудностями. Вместе мы непобедимы», — сказал руководитель муниципалитета.

