Жители Красногорска собрали 700 кг гуманитарной помощи для бойцов СВО

Активисты городского округа собрали более 700 килограммов предметов первой необходимости, которые в ближайшие дни достигнут своих адресатов. Вместе с партией груза на фронт отправится квадроцикл — подарок участникам СВО от депутата Государственной думы Сергея Колунова.

Эта легкая и неприхотливая машина способна развивать скорость до 80 километров в час и преодолевать самые извилистые дороги. Квадроцикл и другие необходимые вещи отправят в составе гуманитарного груза участникам спецоперации, а также жителям Курской и Белгородской областей.

«Машины с гуманитарной помощью у нас выезжают еженедельно с разных территорий — это и Солнечногорск, и Истра, и Клин, и Волоколамск. В данный момент мы везем самостоятельно на границу, куда волонтеры не всегда могут попасть», — рассказал депутат окружного совета Артур Бадретдинов.

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