Жители Красногорска приняли участие в патриотическом мотопробеге в Севастополе

В Севастополе на Горе Гасфорта в честь празднования 11-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией собрались мотоциклисты со всей страны. Участие в мероприятии приняли и жители Красногорска: Надежда Жужгова, Александр Бутенко, а также представители мотоклуба «Ночные Волки».

Мотоциклисты из Красногорска участвовали в событиях 2014 года. Сейчас многие из них защищают Родину в зоне специальной военной операции.

Жители муниципалитета регулярно помогают бойцам, находящимся на передовой. Они отправляют не только продукты питания, вещи, средства гигиены, но и письма с теплыми пожеланиями и даже мягкие игрушки. От швейной студии «Своими руками» Дома Культуры «Луч» Надежда Павловна передала в зону специальной военной операции котика Лоскутика. Это символ добра и поддержки, который укрепит моральный дух защитников.

Мотоколонна проехала по улицам Севастополя, участники акции возложили цветы к Вечному огню на Сапун-горе. Завершилось патриотическое мероприятие праздничным концертом.