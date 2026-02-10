Жители Котельников собрали 1,5 тонны гуманитарной помощи для бойцов СВО

5 февраля в городском округе Котельники прошла акция «Доброе дело — нашим защитникам». За день жители и волонтеры собрали около 1,5 тонны помощи для военнослужащих в зоне СВО.

Акция была приурочена к приближающемуся Дню защитника Отечества и направлена на поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Пункты приема работали с 10:00 до 20:00 по двум адресам: во Дворце культуры «Белая Дача» в микрорайоне Белая Дача и во Дворце культуры «Силикат» в микрорайоне Силикат.

Были собраны продукты длительного хранения, медикаменты, одежда, средства гигиены и другие необходимые вещи. Вся помощь будет направлена в Одинцовский распределительный центр, а оттуда — напрямую бойцам.

Эта инициатива стала ярким примером сплоченности и поддержки, которую жители Котельников оказывают военным.