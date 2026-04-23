Жители Котельников передали автомобили бойцам СВО
Городской округ Котельники продолжает оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. При содействии предпринимательского сообщества и администрации округа для нужд одной из войсковых частей передали три гражданских автомобиля.
Ключи и документы бойцам передал представитель предпринимательского сообщества Сергей Арбузов.
«Был запрос от военнослужащих на автомобили, максимально приближенные к гражданским. Так как в настоящее время у противника имеются дроны с искусственным интеллектом, которые распознают все военные автомобили. И на гражданских автомобилях легче передвигаться и выполнять поставленные задачи», — пояснил Сергей Арбузов.
Школьники не остались в стороне и принесли коробки с письмами военнослужащим. В них ребята пожелали защитникам скорее вернуться домой с победой.
«Ученики от всей души писали письма со словами благодарности, желали скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми», — рассказала заместитель директора школы № 1 Ольга Николаева.
Это далеко не первая помощь для участников СВО от жителей Котельников. В целом с начала специальной военной операции по запросу военнослужащих на фронт направили десятки тонн гуманитарных грузов.
«Мы на постоянной основе ведем эту работу. Я сам лично выезжаю в зону специальной военной операции. Три недели назад мы были под Луганском, возили гуманитарный груз с представителем Общественной палаты. Все, что ребята заказывают, все идет, все нужно для победы», — сказал глава Котельников Михаил Соболев.