Жители Котельников передали автомобили бойцам СВО

Городской округ Котельники продолжает оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. При содействии предпринимательского сообщества и администрации округа для нужд одной из войсковых частей передали три гражданских автомобиля.

Ключи и документы бойцам передал представитель предпринимательского сообщества Сергей Арбузов.

«Был запрос от военнослужащих на автомобили, максимально приближенные к гражданским. Так как в настоящее время у противника имеются дроны с искусственным интеллектом, которые распознают все военные автомобили. И на гражданских автомобилях легче передвигаться и выполнять поставленные задачи», — пояснил Сергей Арбузов.

Школьники не остались в стороне и принесли коробки с письмами военнослужащим. В них ребята пожелали защитникам скорее вернуться домой с победой.