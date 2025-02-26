Жители Истры почтили память погибших в зоне СВО

Вдовы, матери, отцы и дети пришли на Аллею Славы в Истре, чтобы возложить цветы к могилам павших участников специальной военной операции. Мероприятие посетила и глава округа Татьяна Витушева: ее супруг погиб, выполняя боевой долг на передовой.

На мероприятии зачитали имена всех погибших героев спецоперации. Настоятель храма Жен Мироносиц провел панихиду, а военные отдали дань уважения оружейными залпами.

«Как вдова боевого офицера — гвардии полковника, командира 1009 полка Владимира Кузнецова, понимаю боль утраты каждой семьи павшего бойца. Это невосполнимое горе, которое теперь объединяет всех нас — вдов и матерей, отцов и детей. Но вместе с тем мы испытываем неимоверную гордость за подвиг самопожертвования каждого героя», — сказала глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.

Она также добавила, что Аллея Славы — памятное место для жителей оруга, пространство необычайного сосредоточения силы, мужества и отваги.

В дополнение к мемориалу на Аллее Славы в этом году откроют часовню. Там жители смогут помолиться и поставить свечу в память о павших героях.