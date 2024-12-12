Жители Химок собрали за год 10 тонн гуманитарного груза для бойцов СВО

Патриотический клуб «Фирсы» подвел итоги работы за год. Всего в 2024 его участники сплели 30 маскировочных сетей, изготовили более двух тысяч окопных свечей и сухого душа для военнослужащих.

Мероприятие провели во Дворце культуры «Родина». Поздравили участников клуба «Фирсы» с высокими результатами депутат Мособлдумы Михаил Раев, Кавалер ордена Красной звезды Василий Плохих и муниципальный депутат Алексей Федоров.

«С самого начала специальной военной операции в патриотическом клубе — десятки неравнодушных жителей. Учреждение стало настоящей мастерской по изготовлению необходимых подручных вещей для бойцов, находящихся в зоне проведения СВО», — отметил Михаил Раев.

Помимо этого, участники клуба отправили в зону специальной военной операции более 10 тонн предметов первой необходимости.

«Мы поддерживаем все общественные организации городского округа Химки. В ходе мероприятия вручил депутатскую благодарность от Совета депутатов коллективу патриотического клуба за их активное участие в добровольческих акциях, помощь участникам СВО и их близким», — рассказал Алексей Федоров.

Напомним, что патриотический клуб «Фирсы» начал свою работу в мае 2022 года. Сейчас в его составе трудятся 40 активистов разных возрастов.