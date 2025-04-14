Жители Химок собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

Неравнодушные жители Химок принесли необходимые военнослужащим вещи в региональный ресурсный центр «Волонтеров Подмосковья». Среди собранного — теплая одежда и обмундирование, инструменты, продукты, медикаменты, средства личной гигиены и многое другое. Всю партию гуманитарного груза в ближайшее время доставят на передовую.

Волонтеры Химок также устроили субботник на территории Памятника победе в Великой Отечественной войне на Аллее Славы. Они убрали мусор и листву, а также привели в порядок мемориал.

Гуманитарный проект «Доброе дело» стартовал при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в 2022 году. В его рамках регулярно доставляют помощь бойцам СВО и мирным жителям, а также помогают их близким.