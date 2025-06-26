Жители Химок пригласили посетить музей семейной династии военных

Музей боевой славы 7-й Краснознаменной Режицкой гвардейской стрелковой дивизии работает на базе гимназии № 9 в Химках. Местным жителям здесь рассказывают о героях династии Эмировых.

Музей открыли в 1961 году. Тогда с инициативой выступили ветераны дивизии. Около 10 лет его председателем был выпускник образовательного учреждения Валентин Эмиров — правнук Героя Советского Союза, военного летчика.

«Его путь начался во время русско-финской войны. Благодаря своему бесстрашию Валентин быстро стал командиром истребительного авиационного полка. Под его руководством „эмировцы“ совершили около 1000 вылетов, сбили 43 фашистских самолета. Капитана Эмирова наградили орденом Ленина, орденом Красного Знамени. Ему присвоили звание Героя Советского Союза посмертно», — рассказал депутат Глеб Демченко.

Династию военных продолжил правнук Валентина Эмирова — Валентин-младший. Он служил в зоне специальной военной операции, где погиб при исполнении очередного боевого задания. Его самоотверженность посмертно отметили орденом Мужества.

«Это яркий пример преемственности поколений, мужества и патриотизма, который так важно донести до наших детей и молодежи», — прокомментировала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Сегодня в музее регулярно проводят патриотические мероприятия.