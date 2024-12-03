Жители Химок почтили память героя Отечественной войны Зои Космодемьянской

В городском округе Химки почтили память героя Великой Отечественной войны Зои Космодемьянской. Мероприятие провели у памятника на Спартаковской улице.

Горожанам рассказали о жизни и подвиге Зои Космодемьянской. Она стала одним из символов героизма советского народа в Великой Отечественной войне. Ее дело чтут до сих пор. Жителям Химок напомнили о важности сохранения истории.

«Такие памятные мероприятия играют важную роль в воспитании молодежи. Это не просто акт символической памяти, но и живая связь поколений, через которую передаются знания, опыт и ценности, объединяющие людей в трудные времена», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Мероприятие провели в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений», который направлен на воспитание у молодежи чувств патриотизма.

«Сегодня, когда российские военные защищают интересы страны в ходе специальной военной операции, примеры героизма и самоотверженности прошлого помогают воспитывать новое поколение граждан, готовых служить своей Родине», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

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