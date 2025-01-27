Жители Дубны оправили маскировочные сети бойцам СВО

Большеволжское отделение социально ориентированной некоммерческой организации «Совет ветеранов» с 2023 года регулярно занимается плетением маскировочных сетей. В январе участникам спецоперации отправили еще пять изделий.

Плетением маскировочных сетей около 15 участников совета ветеранов Большой Волги занимаются ежедневно. За это время наработали огромный опыт и с удовольствием им делятся: проводят мастер-классы, в том числе для школьников.

«Мы всей душой болеем за наших ребят, хотим побольше сплести маскировочных сетей, чтобы они сберегли бойцов», — рассказала председатель совета Валентина Пискарева.

С начала спецоперации защитникам Отечества отправили более 840 квадратных метров сетей. Кроме того, Большеволжский совет ветеранов каждый месяц собирает гуманитарную помощь. Бойцам СВО отправили более 60 посылок. В ближайшем будущем мастерицы собираются сушить овощи и передавать их участникам спецоперации.